Yediocak Halk Oyunları Topluluğu iki dalda birincilik kazandı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bünyesinde Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya kent genelinden 8 halk oyunu kulübü katıldı. Yarışmalara Osmaniye Belediyesi bünyesinde kurulan Yediocak Halk Oyunları Topluluğu da katıldı. Sergiledikleri halk oyunları ve performansları ile jüri üyelerine ve katılımcılara görsel şölen sunan Osmaniye Belediyesi Yediocak Halkoyunları Topluluğu iki dalda birincilik kazandı. Yarışmada minikler düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemesiz dallarda Osmaniye Belediyesi Yediocak Halkoyunları topluluğu birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmalara Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte veliler ve öğrenciler de katılım gösterdi.