Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Osmaniye'de yılbaşı öncesi gıda denetimlerinin arttırıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle her türlü içecek, kuruyemiş, kanatlı eti, pasta ve benzeri ürünlerin denetimine ağırlık verildi. Kent genelinde 7/24 esasıyla yıllık ortama 10 bin denetimle çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu dönemde daha yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Güvenilir Gıda Sağlıklı Nesiller sloganıyla bakanlığın gösterdiği hedef doğrultusunda çalışmaların ise aralıksız devam ettiği ifade edildi.