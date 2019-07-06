Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban hissesi dağıtıldı”

Din Görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katılımıyla Cebelibereket Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim programı düzenlendiği kaydeden Yılmaz, “Vekaleten kurban programının amacı kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, kurban etlerini daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmak, Müslüman kardeşlerimizle bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşmak, mazlum mağdur ve muhtaçlarla kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmektir. Geçtiğimiz yıl 430 bin hisse olarak gerçekleştirdiğimiz Kurban sayısını bu yıl; Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en az 500 bin hisse olarak hedefliyoruz. Ulaştıracağımız kurbanlarla gönül coğrafyamızda kurban sevincini ve neşesini birlikte yaşayacağız inşallah. Kurban bağışında bulunan hayırsever vatandaşlarımıza himmet ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, kurbanların kabul olmasını yüce mevla'dan niyaz ediyoruz” dedi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da, önemli bir ibadetin arifesinde olduklarını ifade ederek, “Kurban Allah'a yakınlık demektir. Allah'a yaklaşmak için bir vesiledir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetleri kendi yolunda harcayarak, sosyal yardımlaşma yaparak Allah'a yakınlaşmış oluyoruz. Geçen sene sizlerin gayretiyle çok güzel çalışmalar yaptık. 2017 yılında 494 olan kurban bağışının, 2018 yılında 1164 kurbana çıktığını görüyoruz. 2017 yılına göre yüzde 135 oranında bir artış oldu. Bu artış vaazlarınızda, hutbelerinizde, ikili ilişkilerinizde göstermiş olduğunuz gayretler sonucunda ortaya çıktı. Bu sene ise daha yüksek bir beklenti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Osmaniye İl Müftülüğünün “2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı” Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Din Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" Vekaletle Kurban Bağış Kampanyasına yapılan bağışların makbuzlarının takdim edilmesi ile sona erdi.