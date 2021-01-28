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Yoğun kar yağışında mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından saatler süren çalışmayla kurtarıldı.



Osmaniye'de şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına bıraktı. Kadirli ilçesi Kösepınarı köyü bostanlı mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışına yakalanan vatandaşlar mahsur kaldı. Yardım çağrısı yapan vatandaşlara AFAD ekibi yönlendirildi. Yolun belirli kısmını normal araçlarla çıkan ekipler daha sonra 8x8 amfibik araçla yola devam etti. Saatler süren arama çalışmalarında karda mahsur kalan B.G. ve M.A.Y. isimli şahıslara ulaşmayı başaran ekipler, şahısları alarak güvenli bölgeye getirdi.


Öte yandan kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

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