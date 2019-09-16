Yol kenarına atılan yaralı at dakikalarca can çekişti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaralı halde yol kenarına bırakılan at, güneşin altında dakikalarca can çekişerek öldü.

İlçeye bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi yüksekokul civarında yol kenarındaki tarlaya bırakılan yaralı at, dakikalarca can çekişti. Atı gören vatandaşlar, durumu Kadirli Belediyesine ve ilçede bulunan veteriner hekimlere bildirdi. Ancak yaralı atın yardımına gelen giden olmayınca hayvan, iki saat aradan sonra öldü. Bir süre sonra Kadirli Belediyesi temizlik işleri birimine bağlı ekipler, ölen atı yol kenarından kepçe yardımıyla alarak olay yerinden ayrıldı.