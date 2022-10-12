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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Akarca Yaylası mevkisinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 80 M 7173 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.


Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli ilçesindeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

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