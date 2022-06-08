İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaya şekilde yolun karşı tarafına geçmek isteyen öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaya şekilde yolun karşı tarafına geçmek isteyen öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Kamil Kara Bulvarı üzeri belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Bulvar üzerinden yolu karşı tarafına geçmeye çalışan lise öğrencisi kıza, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrası olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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