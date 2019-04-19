Osmaniye'de 2023 Eğitim Vizyonu "Mutlu Çocuk Güçlü Yarınlar" temalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yöresel Çocuk Oyunları Şenliği başladı.

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen şenlik kapsamında ilk gün ilkokullar arası halat çekme yarışması, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve bilyeli araba yarışları yapıldı. Öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi.

Şenliğin açılışını ve ilk gün yapılan yarışmalara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile velileri katıldı.