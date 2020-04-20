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Yunus ekibi otomobille çarpıştı: 1 polis yaralandı

Osmaniye’de motosikletli polis ekibi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Osmaniye'de motosikletli polis ekibi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Adnan Menderes Mahallesi, Fakıuşağı yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli polis ekibi ile otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayan polis memuru İ.O. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru İ.O. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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