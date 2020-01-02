Yunuslardan "Bir Kitapta Motosikletli Abiden" kampanyasına destek

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, sosyal medyada gördükleri "Bir Kitapta Motosikletli Abiden" kampanyasına kendi aralarında topladıkları para ile destek oldu.

Osmaniye Motosiklet Kulübü'nün sosyal medyada başlattığı "Bir Kitapta Motosikletli Abiden" kampanyası her kesimin ilgisini görüyor. Kampanyayı sosyal medyadan gören Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Yunus Timleri kendi aralarında topladıkları para ile kampanyaya destek oldular.

Osmaniye Motosiklet Kulübü yönetimi, köy okulları kütüphaneleri için "Bir Kitap da Motosikletli Abiden" sloganıyla başlattıkları kitap kampanyasının güzel bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "İlk ve ortaokul öğrencileri için oluşturulan bu kampanyaya birçok kesimden destek geldi. Topladığımız kitapları köy okulları kütüphanelerine teslim ettik. Yeniden toplayacağımız kitapları ise ihtiyaç sahibi köy okulu kütüphanelerine yakın zamanda teslim edeceğiz. Sosyal medya sayfalarımızdan bizleri görüp ulaşan yunus timlerinden de büyük destek aldık" şeklinde belirtti.