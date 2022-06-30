İhlas Haber Ajansı

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Yuvadan düşen yavru leyleğin yardımına itfaiye koştu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince tekrardan yuvasına konuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince tekrardan yuvasına konuldu.


Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde bir vatandaş leylek yavrusunun yuvasından düştüğünü gördü. Duyarlı vatandaş 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaştan teslim alınan leylek yavrusu sağlık kontrolü yapılmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından tekrardan yuvasına bırakıldı.

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