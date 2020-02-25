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Zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazıyla müdahale

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zabıta ile kavga eden gruba cop ve biber gazı kullanılarak müdahale edildi.


Alınan bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi, Durdu Mehmet Kastal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, düğünlerde davul çalan ve halk arasında "abdal" olarak bilinen bir gruba mensup kişiler, bölgede bir inşaatı denetleyen zabıta ekiplerine, "Sizin burada ne işiniz var, ne geziyorsunuz burada. Sizin burada işiniz yok gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.


Zabıta ile grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yetersiz kalan zabıta bölgeye polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, gruba cop ve biber gazıyla müdahale ederek kavgayı daha fazla büyümeden önledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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