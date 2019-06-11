Ziraat Odası, 10 öğrenciyi ödüllendirecek

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ziraat Odası, lise öğrencilerine yönelik olarak “Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği” konusunda sorduğu sorulara doğru yanıt verenleri ödüllendirecek.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, ödüllü soru olarak Lise öğrencilerine yönelttiği ve yanıtlanmasını isteği sorular içerisinde doğru yanıtı veren 10 öğrencinin ödüllendirileceğini kaydetti. Ziraat Odası Başkanı Şahin, “Örtü altı sebze yetiştiriciliği” konusunda 20 soruyu Lise öğrencilerinin yanıtlaması için yönelterek; ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Lise düzeyinde olması koşulu ile soruları yanıtlayıp en geç 10 Haziran 2019 tarihi, mesai bitimine kadar Oda başkanlığına teslim edilmesi istendi. Soruları yanıtlayan 10 öğrencinin ödüllendirileceğini belirten Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere başarı dileklerini de iletti.