İhlas Haber Ajansı

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Zorkun Yaylası beyaza büründü

Osmaniye’de 2 gündür aralıksız devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Osmaniye'de 2 gündür aralıksız devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Vatandaşlar kar görmek için Zorkun Yaylası'na çıkmak isteyince trafikte araç kuyrukları oluştu.


Osmaniye'nin yüksek kesiklerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışının ardından Amanos Dağları'nda yer alan bin 650 rakımlı Zorkun Yaylasında oluşan manzara kendisine hayran bıraktı. Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu.


Şehir merkezinde kar yağışının henüz etkili olmadığını belirten vatandaşlar ise, yüksek rakımlı bölgelerin beyaza büründüğünü kaydetti.

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