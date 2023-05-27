12 yıllık melezleme çalışmasında yeni bir tür büyükbaş hayvan elde etmeyi başardı

Rize'de hayvancılık ile uğraşan emekli öğretmen 12 yıllık melezleme çalışmaları sonucunda Hereford, Simental ve Jersey ırklarından yeni bir cins büyükbaş hayvan elde etmeyi başardı.

Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki evinin ahırında hayvancılık yapan 68 yaşındaki emekli öğretmen Recep Kaya, evinin mutfağında yapığı arpa hasılı üretimi ile gündeme gelmişti. Kaya bu sefer de gündelik hayatta uğraştığı büyükbaş hayvancılık ile 12 yıldır hayvanlarını doğal ortamlarında melezleyerek yeni bir cins bulmaya çalıştı. Kaya, Hereford, Simental ve Jersey ırklarından yaptığı çalışmalar ile istediği sonucu yakalayarak yeni bir tür cins hayvanı elde etti. Ürettiği hayvanın ismini ise Rizeli olduğundan ötürü ‘Rize'min gülü' ismini verdi.

“Temiz ırk ortaya çıktı”

Yeni melez hayvanından bahseden Recep Kaya, ürettiği cinsin Rize coğrafyasına daha uyumlu olacağını ifade ederek “Ben 12 yıl çalışma sonucu veteriner hekimimden belirli dölleri istiyordum. Bende belirli ırklara ulaştıktan sonra kendi ırklarımdan kendi ırkımı çıkarmaya başladım. Sonucunda da bu temiz ırk ortaya çıktı. Bunların yavrusu sıfır ırkta olacak. Vücut yapıları dişilerin Jersey türüne benziyor. Fakat et yapıları da Angus'a benziyor. Angus dünyanın en kaliteli etine sahiptir. Boğama bakınca 200 kilo gibi dursa da tartsak 300 kilo civarında gelir. Kurşun gibi ağır bir eti vardır. Sütünü daha alamadım ama görünen köy kılavuz istemez. En az bir jersey kadar 7 buçuk oranında yağa sahip bir süt verimine ulaşacaktır. Bu güzellik zaten yeter. Bunu vitrine koyup baksan yeter. Ben Rize'de yaşadığım için yeni tür hayvanıma ‘Rize'min gülü' ismini koydum. Şuna da inanıyorum, Rize'nin coğrafyasına bundan daha uyumlu hayvan olacağını sanmıyorum. Bu ırkı Dünya'da ilk kez görüyoruz” şeklinde konuştu.