14. Ayder Kar Festivali'nde alkollü şahıs sahneye atlayınca ortalık karıştı

Renkli görüntülerle başlayan Ayder Kar Fetivali'nin gecesinde alkollü bir şahıs sahneye çıkınca, etkinliğe kısa süreli ara verildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14.'sü düzenlenen Ayder Kar Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Gündüz kar ile eğlenen vatandaşlar gece ise düzenlenen konserler ile eğlenceye devam etti. DJ Sawaş'ın sahne aldığı sırada alkollü bir vatandaş güvenlik şeridini aşarak sahneye daldı. Arbedenin yaşandığı sahneye jandarma müdahale etti. Jandarma ekipleri ilk olarak şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. Sonrasında ise mikrofonu eline alan rütbeli jandarma ‘Yarım saat sonra zaten eğlence bitecek. Her şeyi tadında bırakın' diyerek vatandaşları uyardı. Tartışmanın son bulmasıyla konser kaldığı yerden devam etti.