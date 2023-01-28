15. Ayder Kardan Adam Festivali başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 15. kez Kardan Adam Festivali düzenlendi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Ayder Kardan Adam Festivali, yeterli kar olmamasından ötürü kamyonlarla kar taşınarak kardan Zil Kale, ev ve kemer köprü gibi heykeller yapıldı. Vatandaşlar poşetlerle beraber yokuştan aşağıya kayarak keyifli vakit geçirirken, karsız yapılan festivale katılım yoğun oldu. Aynı zamanda kardan adam yapma ve halat çekme yarışmalarına kadın ve erkek vatandaşlar katılım gösterdi.

Trafik nedeniyle aksamaların yaşanmaması için Ayder Yaylası'nda araçlar için önlem alındı. Ayder'in girişinde araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine izin vermedi. Bu nedenle vatandaşlar otoparktan festival alanına kadar yürüyerek çıktı.

Karsız yapılan kar şenliğini tüm dünyaya göstereceklerini ifade eden AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Karın yağmasını bekliyoruz. Yurdumuzda özlediğimiz bir şey çünkü kuraklık tehlikesi söz konusu. Burada da kar olmadan kar şenliği nasıl yapılır diye bütün dünyaya gösteriyoruz. Rizeliler bu konuda beceriklidir. Okullarda şuan da sömestr tatilinde olduğu için insanlar için bir nefes alma, bir heyecan, bir coşku yaşıyoruz. Daha çok kar bekliyoruz. Kar olsa daha güzel olur. Bölgemiz turizm ekseninde gelişiyor. Rize-Artvin havalimanından buraya 1 saate gelmiş oluyorsunuz. Ayder bir marka, bu markada değerini arttırıyor" ifadelerini kullandı.

"Burası Türkiye'nin göz bebeği, Rize'nin incisi Ayder"

Ayder yaylasının turizm için çok önemli olduğunu ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Biz kar olmadan kar festivali nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Bol kar olsa kar festivalini herkes yapar ama kar yokken festivali sadece Rizeliler yapar. Tulum, kemençe başlayınca eğlenmemizi, doğanın tadını çıkarmamızı karsızlıkta etkilemez. Burası Türkiye'nin göz bebeği, Rize'nin incisi Ayder. Burada ülkemizin tek kırsal dönüşüm projesi uygulanıyor. 1-2 yıl içerisinde burayı çok farklı göreceğiz. Ülkenin en önemli destinasyonlarından birisi burası. Rize'deki 200 civarındaki yaylayı da turizme adapte etmeye çalışacağız. Kış festivali şehrimimizde 15. kez yapılıyor. Her sene birbirinden keyifli geçiyor. Bu sene kar biraz az ama onun alternatiflerini hazırladık" şeklinde konuştu.

"Gerçekten insanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var"

Tatilden gelen öğrenciler için bu tür festivallerin lazım olduğunu belirten Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise, "Ayder denenince kalabalıklar başlıyor çünkü Ayder Karadeniz'in birincisi. Gerçekten insanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaçları var. Üniversitelerin tatil olmasıyla birlikte sınavdan çıkmış öğrencileri burada görüyoruz. Belki de bu tür etkinlikler öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.