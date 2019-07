15 Temmuz şehitlerini anmak için parkura çıktılar

Ayak yarışları Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde yapıldı.

Yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcuların yanı sıra İran ve Azerbayan'da katılım olurken yarışlara 58 sporcu 28 araç ile katıldı. Ardoff'un ev sahipliğini yaptığı zorlu parkurda sporcular protokolün önünde bulunan yumuşak zemin parkurda zaman zaman sorunlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistlerinde izlediği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışları izlemeye gelenlerden İsmail Moral, yarışların her yıl tekrarlanmasını isteyerek "Yarışlar çok heyecanlı, her yıl tekrarlanmasını istiyoruz. 15 Temmuz'u her yıl anmamız lazım. Aracımla köy yollarında kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Bu parkur daha profesyonel ancak bize burada izlemek düşüyor. Köy yollarımız zaten yarı off-road. Yaylarda köylerde kendi çapımızda bize eğlence oluyor. Amatöre yarış parkuru olsa bizde kendi araçlarımızla yarışırdık" dedi.