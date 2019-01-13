172 öğrencinin yazdığı kitap için imza günü düzenlendi

Rize'nin Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okumak Yaşamaktır Projesi" kapsamında 172 öğrenci tarafından yazılan hikayeler kitaplaştırılarak, genç yazarlar için imza günleri düzenlendi.

Rize'nin Çayeli İlçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Okumak Yaşamaktır Projesi bölgede ilgi odağı oldu. İlçedeki 7 bin öğrenci, öğretmen ve veliler beraberliğinde yürütülen projede birçok etkinliğe imza atıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin önderliğinde yürütülen proje kapsamında yurt dışında bulunan on okul ile bağlantıya geçilip, projenin yurt dışına aktarımı da sağlandı. Birçok sanatçı ve yazardan destek gören proje kapsamında 172 öğrenci tarafından yazılan hikayeler kitaplaştırılarak, genç yazarlar için imza günleri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada öğrenci ve kitabın bir araya gelmeden başarının elde edilemeyeceğinin altını çizdi. Projede sadece öğrencilerin değil öğretmen ve velilerin de aktif rol oynadığını belirten Şahin şunları söyledi:

"Okumak Yaşamaktır, Çayeli Okuyor Projemiz iki yıldır sahada uygulanıyor. Amacımız öğrencilerimizin okumalarını sağlamak. Kitapla tanışmayan, kitapla iç içe olmayan öğrencilerin gelecekle ilgili iyi yerlerde olmalarının mümkün olmadığını gördük. Bu yüzden bu projeyi sahaya sürdük. Haftanın her günü okullarımızda hiç aksatılmadan bir ders saati okuma etkinliği yapıyoruz. Çayelimizde toplamda 7 bin tane öğrencimiz var. Bütün öğrencilerimizin çantasında ders kitabı haricinde bir tane de okuma kitabı vardır. Okuma etkinliklerimiz hem okullarımızda hem de evlerimizde devam ediyor. Projemiz velilerimizi de kapsıyor. İkinci yılımızda iyi neticeler almaya başladık. Projemizin somut neticelerini görmeye başladık. Ortalama 5-6 yıl bu projeyi sıkı takip edeceğiz ve inanıyorum ki bu projemiz neticesinde çok güzel sonuçlar alacağız. Öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ve sosyal-kültürel faaliyetlerde çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Öğrenci ve kitap bir araya gelmeden başarı elde edilmiyor. Okuyan insanın düşünmesi ve üretmesi de farklı oluyor. Projeyi gündeme getirdiğimizde bizi destekleyenler ve yardımcı olanlar oldu. Geçen yıl 50 bin TL'lik proje yaparak projemize 5 bin tane kitap kazandırdık ve bu kitaplarımızın yazarlarını ilçemizde ağırlayarak öğrencilerimizle buluşturduk. Yazarlarımız kitaplarını tanıtmanın yanı sıra bir yazarın nasıl performans göstermesi gerektiğiyle ilgilide bilgiler aktardılar.''

Öğrenciler tarafından kitap yazıldı

172 öğrenci tarafından proje kapsamında "Çayeli Okuyor'' isimli kitap hazırladıklarını ve 172 genç yazarın imza gününü düzenlediklerini ifade eden Hüseyin Şahin, Haziran ayı içerisinde ikinci bir kitabın baskısını da tamamlayacaklarını belirtti. Şahin, ''Biz öğrencilerimizden yazmalarını istedik ve kitabımızı da adım adım projemize kazandırdık. Yaklaşık 300 öğrencimiz eserlerini gönderdi ve bu eserleri öğretmenlerimizden oluşan bir komisyon tarafından gözden geçirildi. Sonucunda 172 öğrencimizin eseri kitaba girmeye hak kazandı. Kitabımızın baskısından sonra paydaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Sonrasında 172 genç öğrenci yazarımıza imza günü düzenledik ve öğrencilerimiz eserlerinin içerisinde olduğu kitabı imzaladılar. Şimdi tekrar bir kaynak bulup kitabımızın ikincisini basmayı planlıyoruz'' dedi.

“81 ilde ve yurt dışı bağlantılı okuma etkinlikleri düzenlendi”

Proje kapsamında öğretmenler tarafından e-twinnig çalışması yapıldığını ifade eden Şahin, yurt dışında ve Türkiye genelinde okuma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti. Şahin, "Çayelimizde 600 tane öğretmenimiz var ve içlerinden gerçekten aşk ile çalışan bir grup var. Öğretmenlerimiz bir e-twinning projesi hazırladılar. Türkiye'de 81 ilimizde ve yurt dışında on tane bağlantılı okul ile temas kurarak Okumak Yaşamaktır Projemiz kapsamında okuma etkinlikleri düzenledik. Amacımız okumayı her yerde etkili hale getirmek. Bu amacımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrenci-öğretmen ve veli bağlantılı çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve birlikte güzel işler çıkartıyoruz'' diye konuştu.

"Okumak Yaşamaktır'' sanatçılardan da destek gördü

Projenin yürütülmeye başladığı günden beri güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Şahin, başta sanatçı Sinan Özen olmak üzere çok sayıda destek videoları aldıklarını ifade etti. Projenin her geçen gün yenilikçi etkinliklerle devam edeceğini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Projemizi kime anlattıysak güzel geri dönüşler ve destekler aldık. Sanatçılarımızdan, yazarlarımızdan çokça destek videoları aldık. Başta Çayelimizin evladı sanatçımız Sinan Özen ve yöremizin sanatçılarından Gökhan Birben olmak üzere değerli yazarlarımız Alişan Kapaklıkaya, Süleyman Bedelioğlu gibi insanlar destekçilerimiz oldu. Projemiz her geçen gün yeni etkinliklerimiz ile devam ediyor. Eğitim camialarının sürdürmesi gereken bir örnek projedir. İnsanoğlu olduğu sürece devam etmesi gereken bir projedir. Öğrencilerime karşı sürekli sözde kalan önerilerimiz, tavsiyelerimiz bu proje ile hayata geçiyor. Öğrencilerimiz kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve bilinçlenmeyi okumakta buluyor. Okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayan ve aklını kiraya vermeyen bir öğrenci potansiyelini öğrencilerimize kazandıracağız.''