18 okuldan bin 200 öğrenciye yüzme dersi

İlk defa 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Rize'de 'Yüzen Okullar' projesi adı altında başlanan İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz yüzme eğitimleri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ile tüm Türkiye'de “Yüzme Bilmeyen Kalmasın “ projesi ile uygulanmaya başladı.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Rize'de bu yıl 4.sü uygulanan, ‘Yüzen Okullar' projesi kapsamında 18 Okuldan bin 120 öğrenciye yüzme eğitimi verilmeye başlandı.

Konu ilişkin açıklamalarda bulunan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik “Valiliğimiz himayelerinde, 2015-2016 yılında birincisini gerçekleştirdiğimiz Yüzen Okullar Projesi ile bu yıl sporcu sayımızı binlere taşıdık. 4.cüsünü düzenlediğimiz projemiz ile 18 okuldan bin 120 öğrencimize Olimpik Yüzme havuzumuzda profesyonel antrenörlerimiz tarafından eğitim vermekteyiz. Bu yıl ilçelerimizden de yüzlerce çocuğumuz projemize dahil olarak ilk defa yüzme havuzu ile tanışacak. Proje ile 4.cü sınıf öğrencilerimiz 8 haftalık Yüzme eğitim sürecini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanacaklar. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır. Bu projeye katkısı olan herkese ve özellikle ailelere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 'Yüzen Okullar' projesi altında başlattığımız bu projenin benimsenip Türkiye'de uygulanmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.