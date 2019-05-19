19 Mayıs'ın 100. yılı Rize'de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı, Rize'de büyük bir coşku içinde kutlandı.

Rize Valiliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Vali Kemal Çeber'in vatandaşları ve öğrencileri selamlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Folklor ve spor gösterilerinin de yer aldığı törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi. Tören sonrası Vali Çeber, Rize Valiliği önünde bulunan ödüllü resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Törene Vali Kemal Çeber'in yanı sıra, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, Baro Başkanı Ümit Peçe, Vali Yardımcıları Abdullah Şen ve Ahmet Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.