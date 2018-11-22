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1920 model daktilo dededen toruna miras kaldı

Rize’nin yaşayan en eski arzuhalcisi Yurdakul Kayıkçı 40 yıldır kullandığı 1920 model daktilosunu torununa hediye etti.

Rize'nin yaşayan en eski arzuhalcisi Yurdakul Kayıkçı 40 yıldır kullandığı 1920 model daktilosunu torununa hediye etti.


Bugünlerde yok olmak üzere olan ‘arzuhalcilik' mesleğinin Rize'deki son temsilcilerinden olan 82 yaşındaki Yurdakul Kayıkçı, antika olarak özenle kullandığı 1920 model Amerikan malı LC Smith Corana marka daktilosunu torunu Berat Kayıkçı'ya hediye etti. 40 yıl kullandığı daktilosuna çok iyi baktığını ve kaybolmasına gönlünün razı olmadığını söyleyen Kayıkçı “Bu daktilom 1920 modeldir. Ben bunu uzun süre kullandım. Benim ekmek teknemdir. Bununla binlerce dilekçe yazarak vatandaşa hizmet etmiştir. Bilgisayar çağındayız ama ben bilgisayara alışamadım. Halen daktilo kullanıyorum, ayrıca gelen müşteride daktilonun sesini duymak istiyor. Daktilo tuşlarıyla yazılan dilekçe onlara daha ciddi geliyor. Elimdeki bu daktilomu tam 40 yıl kullandım. Son 20 yıldır daha yeni modeli aldığım için kaldırdım ama sık sık temizleyerek bakımını yapıyorum. Gençler bunun değerini bilmez ama henüz lise öğrencisi olan torunum Berat Kayıkçı'ya hediye etmek istedim. Bana bir dostum yıllar önce İstanbul'dan hediye getirmişti ama maddi değerini şu an ben paha biçemem” dedi.

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