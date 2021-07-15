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3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

Rize Merkez’e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden 1’inin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Rize Merkez'e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.


Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan sonucu yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan Hacere Mert enkaz altından cansız olarak çıkartıldı. Eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı ise arama çalışmaları AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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