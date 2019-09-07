TFF 3.
Lig 3. Grup 2. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Serkan Pınar, Turhan Akbaş, Murat Şimşek
Pazarspor: Ebubekir, Ş. Abdulkadir, F. Utku (Kadir Kaan dk. 58), Mehmet Aytemiz (Oğuzhan dk. 56), Fatih, C. Muhammet, Mehmet Eksik, Volkan, Şahinali, H. Eray (Onur dk. 86 ?), Cevat
Yedekler: Eren, Muhammet Ali, Oğuzhan, Onur, Kadir Kaan, Mithat, Mücahit
Teknik Direktör: Kadir Kar
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker, Youssef, Ozan (Emre Gemici dk. 74), Ergün, Onur, Muhammet Aran, Savaş, Yasin (Emre Fırtına dk. 59), Oktay (Tugay dk. 78), Okan
Yedekler: Murat, M. Ali, Emre Gemici, Emre Fırtına, M. Emin, Sinan, Tugay
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Sarı kartlar: Ş. Abdulkadir, Mehmet Eksik, Cevat, Şahinali (Pazarspor), İlker, Savaş (Nevşehir Bld.)