İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Lig 3. Grup

TFF 3.

Lig 3. Grup 2. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Pazar İlçe


Hakemler: Serkan Pınar, Turhan Akbaş, Murat Şimşek


Pazarspor: Ebubekir, Ş. Abdulkadir, F. Utku (Kadir Kaan dk. 58), Mehmet Aytemiz (Oğuzhan dk. 56), Fatih, C. Muhammet, Mehmet Eksik, Volkan, Şahinali, H. Eray (Onur dk. 86 ?), Cevat


Yedekler: Eren, Muhammet Ali, Oğuzhan, Onur, Kadir Kaan, Mithat, Mücahit


Teknik Direktör: Kadir Kar


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker, Youssef, Ozan (Emre Gemici dk. 74), Ergün, Onur, Muhammet Aran, Savaş, Yasin (Emre Fırtına dk. 59), Oktay (Tugay dk. 78), Okan


Yedekler: Murat, M. Ali, Emre Gemici, Emre Fırtına, M. Emin, Sinan, Tugay


Teknik Direktör: Ergün Aytekin


Sarı kartlar: Ş. Abdulkadir, Mehmet Eksik, Cevat, Şahinali (Pazarspor), İlker, Savaş (Nevşehir Bld.)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.