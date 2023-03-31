30 bin çay üreticisinin mağduriyeti giderildi

2022 yılı destekleme primlerine mahsus dekar başına 2 bin 766 kilogram sınırı kaldırıldığını açıklayan AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, 30 bin kişiye 26 milyonluk ek bir destekleme geliri sağlandığını söyledi. Üreticilere ödenecek desteklemenin dönüm başına en fazla 2 bin 766 kilogram uygulamasının 2023 yılından itibaren uygulanacağı hatırlatmasını yapan Ayar, üreticilere bu hususa dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

"İşçi nakilleri yapıldı"

İşçi nakil işlemlerinin yapıldığını belirten Başkan Ayar, "Önceki yıllarda Çaykur'da çalışmaya başlayıp nakil talebinde bulunan işçi kardeşlerimiz vardı. Bu taleplerin yeni işçi alımlarından önce karşılanması konusunda bir mutabakat vardı. Çaykur işçi alımları öncesinde 167 işçi kardeşimizin nakil talebi gerçekleşti. Bu nakil taleplerine göre diğer fabrikalardaki işçi ihtiyacı ortaya çıktı ve bu yeni duruma göre işçi alımı yapılacak. Çaykur toplam bin 365 yeni işçi alımı yapacak. Engelli, eski hükümlü kadroları ile çay eksperleri de toplam sayının içindedir. Çay eksperlerinin talepleri doğrultusunda ilk aşamada 50 olarak belirlenen sayı 85 ekspere çıkarıldı. ikizdere ve çamlıhemşinde açmış olduğumuz iki yeni çay fabrikamız var. Oradaki fabrikalar yeni olduğu için işçi alımları orada daha fazla olacak. Diğer sayı ise fabrikaların ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Diğer yandan dekar başına 2 bin 766 kilogram ile sınırlı olan destekleme primi ödemesi ile ilgili bu yıla mahsus bir düzenleme yapıldı. 2022 yılı destekleme primlerine mahsus dekar başına 2 bin 766 kilogram sınırı kaldırıldı. Böylece yaklaşık 30 bin kişiye 26 milyonluk ek bir destekleme geliri sağlandı. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Müstahsil talepleri karşılık buldu

Geçtiğimiz günlerde, 2022 yılı destekleme primlerine mahsus dekar başına 2 bin 766 kilogram sınırı kaldırıldığını bir kereliğine kaldırılması gerektiğini açıklayan Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, "Müstahsillerin talepleri doğrultusunda bu kapsamda bir açıklama yapmıştık. Çağrımız karşılık buldu ve bir kereliğine mahsus dekar başına 2 bin 766 kilogram ile sınırı kaldırıldı. Yetkililere bu hususta teşekkür ediyoruz" diye konuştu.