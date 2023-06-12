5. kattan cam silerken düşerek ağır yaralanan CHP Rize eski Kadın Kolları Başkanı Ardal hayatını kaybetti

Rize'de 5. katta bulunan evinin camını silerken düşerek ağır yaralanan CHP Rize eski Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Rize'de CHP eski Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunulan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtrrılamayarak bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.