5. Kattan düşerek hayatını kaybeden CHP Rize Kadın Kolları eski Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de 5. katta bulunan evinin camını silerken düşerek hayatını kaybeden CHP Rize Kadın Kolları eski Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanının 5. katındaki evinin camlarını silerken bir anda dengesini kaybederek düşen ve ardından kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden CHP Rize Kadın Kolları eski Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal son yolculuğuna uğurlandı. Rize Merkez Sahil Camii'nde öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın yanı sıra Ardal'ın yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Ardal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.