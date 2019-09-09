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9 adet tabancayla uygulamaya takıldı

RİZE (İHA) – Rize’de gerçekleştirilen polis kontrolünde 9 tabanca ile yakalanan H.

RİZE (İHA) – Rize'de gerçekleştirilen polis kontrolünde 9 tabanca ile yakalanan H.T. isimli şahıs tutuklandı.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Gündoğdu Mevkiinde uygulama noktası oluşturuldu. Oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde bulunan H.T. isimli Türk vatandaşı ile K.N. isimli yabancı uyruklu şahıslara ait çantadan ruhsatsız 9 adet tabanca ve 9 adet boş vaziyette şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs tutuklanırken kaçak silahlara el konuldu. Yabancı uyruklu K.N. ise serbest bırakıldı.

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