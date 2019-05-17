Açıklanan çay fiyatı Rizelileri ikiye böldü

RİZE (İHA) – Rize'de dün açıklanan yaş çay taban fiyatı Rizelileri ikiye böldü. Ziraat Odası açıklanan çay fiyatı ile ilgili memnuniyetini açıklayarak teşekkür ederken, çay üreticisi artan gübre fiyatlarına göre çay fiyatının düşük kaldığını savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli dün 2 lira 90 kuruş yaş çay taban fiyatı ve 13 kuruş da destekleme ile 3,03 TL olarak yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl 2 lira 32 kuruş olan çayın bu yıl 2 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına rağmen üretici artan gübre fiyatları nedeniyle fiyatlardan memnun olmadığını duyurdu. Ziraat Odası ise fiyata ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Dün Bakan Pakdemirli'nin yaş çay taban fiyatını açıklamasının hemen ardından yazılı açıklama yapan Rize Ziraat Odası yetkilileri fiyat artışı için emeği geçenlere teşekkür etti. Yaş çay taban fiyatı açıklanmadan önce fiyatın 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini savunan Ziraat Odası, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Rize Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Çay üretiminde kullanılan gübre, çay makası gibi araçlara verilen zammın yanında yaş çay taban fiyatına verilen zammın yetersiz olduğunu dile getiren Mustafa Ak isimli çay üreticisi ise “Verilen zam bir şey değil, yetmez, destekleme hariç en az 3 lira olması gerekirdi. Örneğin gübre geçen yıl 1 liraydı bu yıl oldu 2 lira, geçtiğimiz yıl yevmiye ücreti 160 liraydı şimdi oldu 200 lira. Sezonun sonunda bir hesap çıkart vatandaşa 1 kuruş para kalmaz. Makas geçen yıl 70 liraydı bu yıl 110 lira oldu. Çay bezi falan derken aldığın parayı zaten verdin” ifadelerini kullandı.

Gübre artışlarından dolayı yaş çay taban fiyatının da en az yüzde 40 artış göstermesi gerektiğini dile getiren Hasan Cinan ise “Gübrenin fiyatı yüzde 100'e yakın bir artışta. Yaş çay taban fiyatındaki bu artışı yeterli bulmuyorum. Bu artış çay üreticisini korumayacaktır. Geçen yıldan daha az bir kar yaparak vatandaş mağdur olacaktır. Biz daha yüksek bir fiyat bekliyorduk. Çaya verilen gübrede yüzde 100 bir artış varken yaş çay taban fiyatında da en az yüzde 40 bir artış olması gerekirdi” şeklinde konuştu.

Çay zammından çok insanları mağdur edenin ÇAYKUR'un uyguladığı kota olduğunu dile getiren Davut Köse ise “Çayın fiyatının 3 lira olmasından ziyade önemli olan devletin vatandaşın çayını almasıdır. 10 gün sonra kontenjan koyacaklar, vatandaşı özele muhtaç edecekler, özelde vatandaşların çay paralarını ne zaman verecek belli değil. Önemli olan devletin vatandaşın çayını alması” dedi.