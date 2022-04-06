AFAD Başkanı Yusus Sezer Rize'de

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de afet bölgeleri ve afet sonrası konutların yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, bir dizi inceleme yapmak için Rize'ye geldi. Sezer, geçtiğimiz yıl Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmurda merkeze bağlı Muradiye beldesi ve Güneysu ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu afet ardından belirlenen rezerv bölgelerini inceledi. İncelemelerde Sezer'e AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı da eşlik etti. İlk olarak Rize Merkez Yağlıtaş Mahallesi'nde inşaatı devem eden rezerv alandaki afet konutlarını inceleyen Sezer, sonrasında Salarha beldesine gelerek burada inşaatı devam eden afet konutlarında inceleme yaptı. İncelemelerin ardından AFAD Rize İl Müdürlüğü'ne gelen Sezer burada bir toplantı gerçekleştirdi.