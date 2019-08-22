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Ağaran Şelalesi şiddetli yağış sonrası taştı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi şiddetli yağmur sonrası taştı. Duruma aldırış etmeyen vatandaş Zipline keyfi yaptı.


Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ağaran Şelalesi, şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Etkili yağmur yağışı sonrasında bölgedeki dereler taşarken, Ağaran Şelalesi de bundan nasibini aldı. Bir vatandaş şelalenin taşmasına aldırış etmeden Zipline keyfi yaparak o anları telefonuna kaydetti.


Geçen yıl bu aylarda Ağaran şelalesinde şiddetli yağış nedeniyle yine aynı manzara yaşanmıştı.

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