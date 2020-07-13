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Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan şiddetli yağışın ardından taşarak yolu trafiğe kapattı.


Rize'nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.


Öte yandan, bölgedeki Şairler Deresi de yağmurun etkisi ile dere yatağına sığmayarak taştı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.

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