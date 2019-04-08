Ahmet Ürmezgil: “Çok haklı bir galibiyetin keyfini yaşıyoruz”

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, 7-2'lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası, "Çok haklı bir galibiyetin keyfini yaşıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Oyuncularımızın performansı çok güzel. Bunun tabii 7 gol ile taçlandırılması, o da başka bir güzel. Güven'in 3 gol birden atması çok güzel. En güzel olan tarafı da bazı konuların futbol dışına çıkılaraktan, bizim futbolcularımıza mal edilen düşüncelerle ortaya atılmasının, bugün tam tekzibi niteliğindeydi. Yani futbolcularla ilgili paraydı şuydu buydu bir sürü konular. Bunlar futbolun dışındaki konular. Bugün çocuklarımızın gösterdiği gayret, oyun 4, 5 olmuşken gösterdiği gayret bu sözlerin tekzibi niteliğindeydi. En çok ta bu mutlu etti beni. Öyle zoraki bir galibiyet falan da değil. Çünkü çok iyi bir takım Rizespor. Rizespor taraftarının da altını çizmek istiyorum, 7 gollü, 5 farklı bir maçın ardından yine takımlarını alkışladılar. Bu çok rastlanır bir hadise değil. Bu da gösteriyor ki çok iyi bir takıma sahipler. Beşiktaş karşısında ki bu mağlubiyet onları tabii ki üzmüştür ama onları herhangi bir şekilde yaralamamıştır. Çok haklı bir galibiyetin keyfini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.