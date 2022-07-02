AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ‘Çay kanunu' eleştirilerine açıklık getirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı komisyonda ki görüşmesi ertelenen Çay Kanunu teklifinin meclisin açılmasıyla komisyonda görüşüleceğinin altını çizerek, “1 Ekim 2022'de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, çıkarılması planlanan ve meclise sunulan Çay Kanunu teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teklifin 15 madde halinde meclise sunulduğunu kaydeden Yazıcı, “Çay bu bölgenin en temel ürünü. Çayla ilgili düzenlemeler yapılmış, en son düzenleme 84 yılında çay kanunu ismi ile yapılan düzenleme. 5 maddelik, içinde çok detaylı düzenlemeler yok. Çayın sorunlarına çözüm üretecek içerikten yoksun. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir teklif derlendi, toparlandı, çerçevesi belirlendi, 15 madde halinde meclise sunuldu. Bir kanunun amaç ve kapsamına bakılarak hakkında görüş belirtilir. Amaç ve kapsamına bakıldığında çay yaprağının satımı, kuru çay üretim ve pazarlamasına ilişkin esaslar, görev ve yetkiler ve ayrıca çay ticaretine ilişkin düzenleyici ve denetleyici kanundaki kullara aykırı davranması halinde yaptırımları içeren bir kanun” dedi.

Kanun teklifi hakkında yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını ve kendilerinin çay üreticisini veya tüketicisini mağdur edecek hiçbir çalışmanın içerisinde olmayacaklarının altını çizen Yazıcı “Kamuoyunda bilmeden, okumadan tartışmaya açılan birkaç tane madde var. Dalayışıyla bu maddeler üzerinde elbette ki inşalar görüş ve kanaatlerini ifade edebilirler ama hainlik gibi kabul edilemeyecek kavramları kullanmadan yapabilirler. Çay üreticisinin, çay tüketicisinin, Türkiye ekonomisinin aleyhinde olacak bir düzenlemeye kim tevessül edebilir. Böyle bir şeyi aklından geçirenin aklından zoru var demektir. Ben eleştirileri dikkate aldığımız için bu cümleleri kullanmak durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Sunulan teklifin içerisinde yer alan ‘Yaş çay taban fiyatını Ulusal Çay Konseyi belirler' ibaresine yönelik eleştirilere de cevap veren Yazıcı “Hiç kimse buradan kendisine bir ekmek çıkarmaya çalışmasın” diyerek “Yıllardır tartışılan bir şey var; çayın fiyatı paydaşların katılımı ile belirlensin, paydaşlar yer alsın, katılımcı bir anlayışla belirlensin. Dolayısıyla 5. Maddede yaş çay fiyatını belirlemesi için düzenleme yer almış. Burada da çay fiyatının belirlenmesi için Ulusal Çay Konseyi'nin içerisinde bulunduğu bir düzenleme yapılmış. Ulusal Çay Konseyi yeni ortaya konulan bir kavram değil. 2006 yılında Tarım Kanunu'nun 11. Maddesinde ulusal konseyler yer alıyor. Burada üreticiler var, tüketiciler var, ziraat odaları temsilcileri var, sanayiciler var, ÇAYKUR var, bakanlık temsilcileri var. Bunlardan oluşuyor. Bu eleştiriliyor. Biz bu kanunun haksız yere eleştirilmesine asla izin vermeyiz. İlişkili bakanlığın bu fiyat belirleme sürecinde devre dışı olması gibi bir algıya yol açacak bir düzenlemeyi savunmayız, bu konuda ısrarcı olmayız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fiyatı belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer almasına ilişkin düzenlemeyi hazırladık, komisyonda o değişikliği inşallah sağlayacağız. Dolayısıyla hiç kimse buradan kendisine bir ekmek çıkarmaya çalışmasın” şeklinde konuştu.

Tatilde olan meclisin yeniden toplanmasıyla TBMM Tarım Komisyonu'nun ilk gündem maddesinin Çay Kanunu olacağını hatırlatan Rize Milletvekili Hayati Yazıcı “Meclis tatile girmeseydi bu kanun bu hafta görüşülecekti ancak meclis açılınca, 1 Ekim 2022'de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak. Orada düzenlemeler yapacağız” dedi.