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AK Parti Rize'de belediye başkan adayı olarak Rahmi Metin'i belirledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Rize’de belediye başkan adaylığı için Rize il Genel Meclisi Eski Başkanı Rahmi Metin ismini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Rize'de belediye başkan adaylığı için Rize il Genel Meclisi Eski Başkanı Rahmi Metin ismini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Belediye Başkan adayı olarak Rahmi Metin'in ismini açıkladı.

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