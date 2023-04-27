Alper Potuk: "Pendikspor maçını kazanırsak yüzde 99 şampiyon oluyoruz"

Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Alper Potuk, Süper Lig'e çıkmak için her şeyin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Şampiyonluğun en büyük adımı olan bu haftaki rakibimiz Pendikspor'la oynuyoruz. İnşallah galip gelip 3 puan alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Pendikspor maçının önemine dikkat çeken Potuk, "Artık son düzlüğe girdik. Telafisi olmayan maçlar. Her şey bizim elimizde. Şampiyonluğun en büyük adımı olan bu haftaki rakibimiz Pendikspor'la oynuyoruz. İnşallah galip gelip, 3 puan alabilirsek, yüzde 99 şampiyon oluyoruz. İçeride taraftarımızla şampiyonluk turunu atarız. Bence alınacak 1 puan da şampiyon yapar bizi. Son haftalarda ortaya doğru güzel performanslar çıktı. Önemli olan Rizespor'un buradaki başarısıdır. Geçen sene takım düşerken takımın içerisindeydim. O yüzden benim de kişisel olarak hedefim Rizespor'u hak ettiği yere çıkarmak. İnşallah aynı şekilde devam ederiz ve bir, iki maç sonra taraftarımızla tur atarız. Sezon başından beri aile ortamı kurmaya çalışıyorduk. Gerçekten son haftalarda bunu gösteriyoruz. Antrenman öncesi, sonrası çok güzel bir aile olduk. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Başarının sebebi de bu zaten. Bülent hocanın hem takım performansında hem rakip analizlerinde olsun bize bireysel konuşmalarında, hocalık kariyerinde kupa olmadığını anlattı. İnşallah bu sene bir ilki yaşatırız" diye konuştu.