Amca oğulları kazada hayatını kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 2 amca oğlu hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Arılı köyünde sabah 7.00 sırlararında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolünü kaybederek yoldan çıkan araç Arılı Deresi'ne uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan Umutcan Köroğlu ve Sercan Köroğlu isimli iki amca oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden amca oğullarının cenazesi Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.