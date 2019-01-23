'Anne ve Babamla Birlikte Öğreniyorum' Rize'de filiz verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gençlik merkezlerinde hayata geçirilen “Anne ve Babamla Birlikte Öğreniyorum” projesi kapsamında Rize'de düzenlenen resim ve ebru kursları, açılan sergi ile son buldu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Anne ve Babamla Birlikte Öğreniyorum” projesi ile gelecekte toplumun temel taşı olacak aile bireylerinin sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi, aile ve gençlerin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde tanışıp kaynaşmaları ve bu vesileyle sosyal uyumun sağlanması, toplumda idari ve adli yönden huzurlu, ilmi yönden başarılı, dini yönden huzurlu bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Projesi kapsamında Rize'de 5 ay süren resim ve ebru kursları, açılan sergi ile son buldu. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, projenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Rize Gençlik Merkezimizde sadece anne ve babalara hitap etmedik. Şuan burada üç kuşağa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu da yaşadık. Anneanne, kızı ve torunu kursumuza katılarak güzel bir atmosferin yaşanmasına vesile oldular. Gençlerimiz ve aileleri 5 ay boyunca birlikte birbirleri ile ortak bir paydaşta zaman geçirme vaktine sahip oldular. Proje kapsamına 10 atölye açıldı ve Gençlik Merkezi öğrencileri aileleri ile birlikte kurslarımızda faaliyetlere katılarak kaliteli zaman geçirme fırsatına nail oldular. Bugün burada ebru sanatı ve resim sergimizin kapanışı için bir araya geldik. Görüyorum ki ailelerimiz kursumuza büyük ilgi göstererek güzel şeyler ortaya koydular. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum“ dedi.