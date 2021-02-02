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Antika Sokak Kültür Sokağı oluyor

Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı.

Rize'de ‘Kültür sokağı' olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı.


Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Antika Sokak üzerinde bulunan yapılar Rize Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kültür Sokağı Projesi nedeniyle yıkılmaya başlandı. Hemen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın üst kısmında olan sokakta ilk etapta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği oturulmaz raporuna istinaden boşaltılarak kamulaştırılan 5 binanın yıkılması planlanırken, 7 bina ise taşınma işlemlerinin bitmesinin ardından yıkılması planlanıyor. Böylelikle toplamda 12 bina yıkılarak açılacak alanda altı otopark olmak üzere Rize'nin yöresel ürünlerinin sergilenebileceği kültür evleri yapılması planlanıyor.

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