Antika tutkusu nedeniyle evini müzeye çevirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan iş adamı Mehmet Kemal Arıcı'nın antika merakı zaman içinde tutkuya dönüşünce evini müze haline getirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesi Sefalı Köyünde yaşayan İş adamı Mehmet Kemal Arıcı, gurbet hayatından sıkılınca köyüne geri dönmeye karar verdi. Gurbette biriktirdiği gramofondan radyoya, tablodan daktiloya kadar yüzlerce antika değerindeki kıymetli eşyayı da beraberinde getiren Arıcı, yurtdışında ve yurt içinde bulduğu bütün tarihi eşyaları evinde topladı.

Eşyaların her birine gözü gibi bakan Arıcı, üniversitede matematik eğitimi almasına rağmen tarihe karşı bir tutkusu olduğunu belirterek ”Tarihe olan düşkünlüğüm vardı. Belli bir ekonomik seviyeye geldiğim zaman sonrada ilgi alanıma girdi. Yaklaşık 30- 35 senedir yurt dışında kalıyorum. Gittiğim her şehirde tarihi yerleri gezmeye başladım ve bu koleksiyonum gelişti. Gittiğim her yerden objeler toplamaya başladım. Öncelerde fotoğraf çektiğim için fotoğraf makineleri ile başladım. 150'e yakın yağlı tablo biriktirdim” ifadelerini kullandı.