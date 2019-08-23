Anzer Balı sağımı tamamlandı, sıra tahlile geldi

Kilosu bin TL'den satılan dünyaca ünlü Anzer balının sağımı tamamlandı ve ballar kalite kontrolü için tahlile gönderildi.

Bu yıl kilosu bin TL olarak açıklanan ve imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer balının sağımı gerçekleştirildi. İlk etapta rekoltesi geçtiğimiz yıla nazaran az görünen Anzer balının bu yılki rekoltesi ise balın tahlilden gelmesiyle belli olacak. 2 yıl üzerine bu yıl ilk kez bala zam yapıldığını ve vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “2019-2020 sezonu bal sağımımız yapıldı. Devam edenler vardır tabi ama genel itibariyle bal sağımını tamamladık. Ballarımızı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümü'ne göndereceğiz. Köyümüzde bu yıl ortalama 2 bin 800 arı kovanı vardı. Rekolteye baktığımızda önceki yıllara oranla şuanda düşük. Anzer balı üretimi bu yıl biraz düşük oldu. 2 yıl önce Anzer Balı'nın fiyatına herhangi bir zam yapmadık. Şimdi yüzde 6 civarında bir zam yapmış olduk. Geçtiğimiz yıl 940 lira olan 1 kilogram Anzer Balı'nın fiyatı bu yıl bin TL olacaktır. Ülkemizdeki ekonomik gidişatın da bir etkisini düşünerek vatandaşın alım gücünü kolaylaştırmak adına Anzer Balı fiyatını pek fazla arttırmadık” ifadelerini kullandı.

"Bir kilogramlık bin TL, yarım kiloluk bal 500 TL, 250 gramlık bal ise 275 TL"

Anzer'in florasının çok zengin olmasından dolayı balında kaliteli olduğunu dile getiren Deniz, “Gerçek ve doğal ballar faydalıdır. Gerçekten flora bakımından çok zengin bir bölgeye sahibiz. Bölgede floranın çok zengin olması kaliteli ballarında üretilmesine sebep olmaktadır. Anzer'in buradaki özelliği ise yaylamız bin 850 rakımdan başlayarak 2 bin 500 metreye kadar ulaşan rakım olduğu için balımız sadece otsu bitkilerden üretilmektedir. Yani yaylamız doğal bir bitki florasına sahip, endemik türlere sahip. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bin 800 rakımdan aşağıya baktığımızda ağaç bakımından bitkilerin çoğalması bizim Anzer Balı'nı diğer ballardan ayırıyor” dedi.

Anzer balı alırken kooperatiften onaylı ve mühürlü olması gerektiğinin altını çizen Deniz, “Bizim bal olarak 3 ambalajımız bulunmakta. Bir kilogramlık bin TL, yarım kiloluk bal 500 TL, 250 gramlık bal ise 275 TL olarak 2019-2020 sezonunda fiyatlarımız belirlendi” şeklinde konuştu.

Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaların olduğunu ifade eden Deniz, "Bal değerli olduğu için piyasada Anzer balı olarak satılan çokça çeşit bal bulunuyor. Bu nedenle tüketicilerin Anzer balı alırken dikkat etmesi gerektiği önemli noktalar var. Gerçek bir Anzer balı tüketmek isteyen herkes, bal kavanozunun üzerinde kooperatifin bandının olmasına dikkat etmeli. Kavanozların üzerinde güvenlik bandının yanı sıra, mühür ve üretildiği sezon da yer alıyor. Gerçek bal satın almak isteyen tüketiciler Anzer Balı alırken özellikle mühürlü, etiketli ve güvenlik şeridi olan kavanozlara dikkat etmeli" diye konuştu.