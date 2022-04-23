Anzer Balı'na yurt dışından talep olsa da öncelik yerli ve hastaların

Dünyanın çeşitli ülkelerinden talep gören Anzer Balı'nda öncelik yurt dışından gelecek dövize değil yurt içerisindeki hastalara veriliyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı, eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylasında üretilen Anzer Balı'nın bu yıl ilk coğrafi işaret ile satışları hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden talep gören, 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlar halinde ön taleple satılan, kilogram fiyatı bin 200 liradan alıcı bulan Anzer Balı'nın ilk partisinin satışında sona gelinirken, 2. partinin dolum işlemleri de başladı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderilen balların Anzer Yaylası florasına uygunluğuna bakıldıktan sonra heyet önünde dolumu gerçekleştirilerek kavanozlara mühür vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Katar gibi birçok ülkeden talep gören Anzer Balı'nın satışında öncelik ise Türkiye'deki hasta vatandaşlara veriliyor.

Bu yıl Anzer Balı'nda 4,5 tona yakın bir rekolte olduğunu ve satışların devam ettiğini ifade eden S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “2021 ve 2022 yılı sezonunda Anzer Ballarımızın Coğrafi İşaretli olarak dolum işlemi tamamlandı. Çiçekli Köy ve Ballı Köy olmak üzere 2 bölgemizde toplamda 4 buçuk ton civarında bir rekoltemiz oldu. Ballarımızı 2 etapta gönderdik. İlki tamamlandı ve dolum işlemi de bitti. Şimdi ikinci etap ballarımızın tahlil sonuçları geldi ve dolum aşamasındayız. Onlarında dolum işlemi tamamlandığında bu yıl ki bal dolum işlemi bitecek ve gelecek sezon için 2022 yılı Ağustos ayının 20'sinden sonra başlayacak” dedi.

Bu yıl ilk kez coğrafi işaret ile birlikte satışa sunulan Anzer Balı'na uluslararası bir ilgi olduğunu ifade eden Deniz “Anzer Balı değerli olan, dünya genelinde marka değeri olan bir bal. Avrupa ülkelerinden, bilhassa Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa üzerinden yoğun talepler geliyor. Son yıllarda Arap turistlerin ülkemize gelmesiyle, Anzer Balı'nı tatması, damak tadını bilmesiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan da talep oluyor. Japonya'dan, Güney Kore'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden balımıza yoğun talepler olduğunu da görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeden talep olmasına rağmen önceliğin Türkiye'deki hastalara verildiğinin altını çizen Deniz “Bize bu kadar talep var ama bu ülkelere yetiştirecek kadar bir balımız yok. Öncelikli olarak ülkemizdeki hastalara ballarımızı göndermeye çalışıyoruz. Elimizde bal kaldığı, rekoltemizin yüksek olduğu durumlarda yabancı ülkelerdeki taleplere de cevap vermeye çalışıyoruz. Bu bal şifa amaçlı kullanılan bir bal. Burada önemli olan insanlık. İnsanlar burada bizim balımızdan 1 nebze olsun şifa buluyorsa bizde mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.