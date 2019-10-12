Anzer Balı'nda rekolte az olunca öncelik hastaların olacak

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'nda bu yıl rekolte düşünce balı satan kooperatif önceliği hastalara verme kararı aldı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer Balı'nda bu yıl rekolte düşük oldu. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, Kafkas ırkı arıların ürettiği ballara ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştirdi. Sağımın ardından ballar kooperatif aracılığıyla tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Bu yıl tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilen ortalama 2,5 ton baldan yalnızca 1,5 tonu uygunluk raporu alırken, kooperatif yetkilileri bunun üzerine geçtiğimiz yıldan bugüne bal talep eden vatandaşlar arasında önceliği hastalara verme karar aldı.

Konu hakkında açıklama yapan S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Yeni sezon için bal siparişinde bulunan müşterilerimiz var. Bu yıl bal rekoltesinin düşük olması sebebiyle elimizdeki balı tüm tüketicilerimiz ile paylaştıracağız. Hastalık sebebiyle bal almak isteyenlere öncelik vereceğiz” dedi.

Gerçek Anzer Balı'nın kooperatif aracılığı ile alınabileceğini ve hiçbir üreticinin bireysel olarak balını tahlil ettiremeyeceğini dile getiren Deniz “Üreticilerimiz Anzer Balı alırken gerçek Anzer Balı'nı kooperatif aracılığıyla almalıdırlar. Anzer Balı tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderiliyor. Hacettepe Üniversitesi'nden gelen bal tahlilleri sonucuna göre kooperatifimizin dolum tesisinde, heyet huzurunda balların dolumu yapıldıktan sonra ballar satışa çıkıyor” diye konuştu.

"Anzer Balı'nın bir standartı var"

"Anzer Balı'nın bir standardı var" diyen Deniz "Bu standardı yakalamak lazım. Anzer'e özgü bazı endemik çiçekler var. Bir balın Anzer'de üretilmesi bu balın Anzer balı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu balı biz Hacettepe Üniversitesi'ne yolladığımız zaman hoca orada bu bala belli bir standart koymuş, diyor ki ‘Bu balın Anzer Balı olabilmesi için içerisinde şu çiçeklerin olması gerekir ki Anzer Balı olsun'. Yani yoksa yaylada sadece bu balı üretmekle olmuyor. Standardın altında da bal gelebiliyor, yaylamızda hava şartları uygun olmayabiliyor. Üretmiş olduğu balda tabi ki eksiklikler olabilir. Zaten bunu aşmak için, tüketiciye kaliteli ürünü ulaştırmak için Hacettepe Üniversitesi'ndeki tahlilden geldikten sonra bu bal ancak satışa çıkartılabilir” şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilen numunelerin tahlil sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından balların 3 ayrı kavanoz halinde satıldığının altını çizen Deniz bu yıl bal satışının müşteriler arasında orantılı bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek “Tahlilden gelen numunelerin dolumları yapıldıktan sonra listemize göre 1 kilogram, yarım kilogram ve 250 gram olarak göndereceğiz. 2019-2020 sezonda bal miktarımız az. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak bu yıl bal satışı başlamadan önce baya bir listemiz oldu, yeni sezon balı almak isteyen müşterilerimizden. Bin kişiye yakın bal talebinde bulunan kişiden oluşan listemiz var. Herkese yetecek şekilde bu balı orantılı bir şekilde müşterilerimize göndereceğiz. Öncelik hastaların olacak” ifadelerini kullandı.