Ara tatil demediler, dikiş kursuna katıldılar

Rize'de okulların ara tatil dönemine girmesiyle birlikte ilkokul öğrencileri için açılan dikiş kursu yoğun ilgi görüyor.

Rize'de Giyim ve Mefruşat öğretmenliği yapan Hülya Tatoğlu, dikiş kursları veriyor. Verdiği kurslar ile bir çok kişiye dikişin nasıl yapılacağını öğreten Tatoğlu, okulların ara tatil dönemine girmesiyle birlikte bir projeye adım attı. Önceden kurs verdiği kişilerin çocuklarına ara tatil döneminde sıkılmadan el becerilerini arttırabilecekleri bir kurs vermeye başladı. Kursa gelen çoğunluğu kız olan 10 tane ilkokul öğrencisi kursa yeni başlamalarına rağmen kendi kalem kutularını dikmeyi başardılar.

"Gençlere dikişi sevdirmeliyiz"

Gençlere dikişi sevdirmek için kurs vermeye başladığını söyleyen Hülya Tatoğlu “Çocukların ara tatilde annelerinin de yanında bu şekilde bir aktivite yaptık. Kalem kutusu diktirdik onlara. Çocuklarımıza dikişi sevdirmemiz gerekiyor. Yaşı küçük çocuklarımız kalem kutularını kendileri dikebilecek vaziyete geldiler. Gençlere dikişi sevdirmeliyiz. İleri yaşlarda da kendi dikişlerini ve kıyafetlerinde ki söküklerini dikebilmeliler. Velilerimiz zaten kursumuza geliyordu onların minik çocuklarını da misafir ettik. Çok güzel dikiş yaptılar. Yaşları 7 ile 12 arasında olan öğrenciler kendi dikişlerini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Hobi olarak dikiş çok zevklidir, dikiş sevilince bırakılmaz"

Çocukların ilerleyen yaşlarda dikişi sevmeleri için kursu başlattıklarını belirten Tatoğlu, "Genç kızların ileri yaşlarda ihtiyacı olacağının farkındayım. Onlara bu işi sevdirmek lazım. Gençlere bunu aşılamaya çalışıyorum. Genç kızlar büyüdüklerinde kendi ihtiyaçlarını gidermeleri gerekecek. Hobi olarak dikiş çok zevklidir, dikiş sevilince bırakılmaz. O bir meslek değil de hobi olarak hayatının bir köşesine oturuyor. Eli yatkın olan çocuklarımız var. Çocuklarımızın keşfedilmemiş yönlerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Hayatları boyunca dikişi sevmeleri için böyle bir aktivite yaptık. İleriki yaşlarında belki stilist, modelist olabilirler. Kendi ihtiyaçları dışında çok büyük atölyeler kurabilirler. İlerdeki yaşlarında ne olacağı hiç belli değil. Herkes artık dikmeye, ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Tüketici olmaktansa üretici olmayı tercih ediyoruz. Çocuklarımızın bilinç altına zaten yerleşecektir. Çocuklarımızdan hepsi olmasa da bir çoğunun ileride bunu meslek olarak yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Kızım ileride çok güzel elbiseler dikebilir, stilist olabilir"

Kızının evde dikiş yaparken kendisinden görüp heves ettiğini ifade eden Arzu Kantoğlu “Böyle bir proje yapıldığı için ben çok mutluyum. Ben aslında dikişe sonradan başlayanlardanım. Dikiş makinesi alırken karşılaştım hocamla. Kızımda ben evde yaparken hep benim yanımda duruyordu kendisi de dikmek istiyor. Hocam böyle bir etkinlik yapacağını söyleyince bir denemek istedik. Çocuğumun çok fazla ilgisi olduğunu gördüm. En azından bu ortamı görüp, deneyimlemiş oldu. İlerdeki hayatında bunu hatırlayıp bir sohbet esnasında güzel bir şekilde ifade eder. Kızım ileride çok güzel elbiseler dikebilir, stilist olabilir. Hayatında bir yer etmesi için getirdim ve çok memnun oldum. El becerisi var yapabileceğini düşündüm. Birkaç çalışmayla çanta bile dikebileceğini düşünüyorum” dedi.