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Aralık ayının son gününde denize girdiler

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Şahin Çervatoğlu ve beraberindeki bir grup arkadaşı, 2020 yılının son gününde denize girdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Şahin Çervatoğlu ve beraberindeki bir grup arkadaşı, 2020 yılının son gününde denize girdi.


Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Esnaf Odaları Başkanı Şakir Erduran ve beraberindeki Fındıklılı vatandaşlar yılın son gününde yazdan kalma güneşi fırsat bilerek denize girdi.


Olayın spontane geliştiğini dile getiren Başkan Çervatoğlu “Tamamen spontane gelişen, Esnaf Odası Başkanımızın havanın güzelliğini kullanarak 'Denize girer miyiz?' diye sormasıyla ortaya çıkan bir durum oldu. Gençlerle birlikte havanın sıcaklığından da faydalanarak denizin tadını çıkardık. Aslında buda iklim değişikliğinin ne boyuta vardığını, Karadeniz'i ciddi anlamda etkilediğini gösteriyor. Biz işin keyfini böyle çıkardık. Karadeniz sadece yeşili ile mavisi ile değil her haliyle yaşanabilir bir yer olduğunu göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

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