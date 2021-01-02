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Ardeşen'de korkutan yangın

Rize’nin Ardeşen ilçesinde serenderde çıkan yangın evin çatısına sıçradı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde serenderde çıkan yangın evin çatısına sıçradı.


Olay ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde bulunan Şükran Yediyıldız'a ait evin bahçesinde bulunda serenderde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü serenderde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan Yediyıldız'a ait 2 katlı evin çatısına kadar sıçradı. Yangını gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaçkar Bölge İtfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülerek olası bir facianın önüne geçildi.

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