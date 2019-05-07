Ardeşen'de orman yangını

Rize'nin Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı. Zorlu arazi şartları yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Yamaçdere köyü, Aşıklar Tepesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sularında yangın çıktı. Yangına bölgede elverişli yol olmaması sebebi ile müdahale edilemezken, Kaçkar bölge itfaiyesi ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor. Akşam saatlerinde başlayan sert rüzgar sebebi ile yangın büyümeye devam ediyor.

Espiye'de ormanlık alanda yangın

Öte yandan, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde ormanlık alanda da yangın çktı. Arazinin engebeli ve havanın rüzgarlı olmasından dolayı müdahalede güçlük çeken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Espiye İtfaiyesi ile Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.