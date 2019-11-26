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Ardeşen'de 'sıfır atık mavi' sloganıyla çöpler toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonundaki “Temiz Çevre, Daha yaşanılabilir Doğa” temizlik kampanyası Rize’nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonundaki “Temiz Çevre, Daha yaşanılabilir Doğa” temizlik kampanyası Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.


“Sıfır Atık Mavi” sloganı ile deniz, göl, nehir ve derelerin temizlenmesi amacıyla Ardeşen Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde Ardeşen Limanı'nda temizlik çalışması yapıldı.


Kampanya etkinliğine Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, daire amirleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik katılanlar Ardeşen Liman girişinde bulunan balıkçı barınaklarında çöp ve benzeri yığınları toplandı. Öte yandan Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da deniz dibi taraması yaparak deniz içerisindeki çöpleri çıkarttı.


Etkinlik Ardeşen Rabia Hatun Kız İmam Hatip Lisesi'ndeki bahçe temizliğinin ardından sona erdi.

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