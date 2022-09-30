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Artvin'de sanayi sitesinde yangın

Artvin’in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Artvin'in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesinde saat 11.00 sıralarında sanayi sitesindeki bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 sanayi çalışanı hafif yaralandı.

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