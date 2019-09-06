İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atmacalar çayı yerinde inceledi

Çaykur Rizespor Kulübü’nün teknik ekibi ve futbolcuları Cumhuriyet Çay Fabrikası’nı ziyaret ederek çay hakkında bilgiler aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün teknik ekibi ve futbolcuları Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek çay hakkında bilgiler aldı.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik ekibi ve futbolcuları Rize'de bulunan Cumhuriyet Çay Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi burada Karadeniz bölgesinin büyük kısmının geçim kaynağı olan çayın üretim sürecini inceledi. Ziyaret sırasında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a bahçeden toplanan çaylardan oluşturulmuş bir demet hediye edildi. Ziyaret sonrasında fabrika çalışanlarıyla bir araya gelip sohbet eden yeşil-mavili ekip, fabrikaya ait anı defterini de imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.